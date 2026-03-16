Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал музыкальный клип, в котором играет на барабанах в центре хоровода детей, выстроившихся в форме сердца. Видео опубликовано в Telegram-канале армянского лидера.

В ролике Пашинян сидит в центре кадра в джинсах, белой футболке и рубашке навыпуск, улыбается и играет на барабанах. Вокруг него выстроены подростки.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех вас», — говорится в публикации.

Ранее Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню российской певицы Аллы Пугачевой. В ролике армянский премьер молча кивал под песню артистки «Миллион алых роз», а после сложил ладони в форме сердца.