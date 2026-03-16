Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 16 марта 2026

Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

Пашинян опубликовал музыкальный клип, в котором играет на барабанах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал музыкальный клип, в котором играет на барабанах в центре хоровода детей, выстроившихся в форме сердца. Видео опубликовано в Telegram-канале армянского лидера.

В ролике Пашинян сидит в центре кадра в джинсах, белой футболке и рубашке навыпуск, улыбается и играет на барабанах. Вокруг него выстроены подростки.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех вас», — говорится в публикации.

Ранее Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню российской певицы Аллы Пугачевой. В ролике армянский премьер молча кивал под песню артистки «Миллион алых роз», а после сложил ладони в форме сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    В России спрогнозировали подорожание пластиковой тары из-за войны в Иране

    Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

    53-летняя Гвинет Пэлтроу в прозрачном платье вышла на красную дорожку «Оскара»

    Военным США предсказали «мясорубку невиданных масштабов» на Ближнем Востоке

    Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

    Британия отклонила призыв Трампа

    Пашинян сыграл на барабанах в центре большого сердца из детей

    Желание подзаработать привело российского подростка на скамью подсудимых

    Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok