Бывший СССР
14:33, 8 марта 2026Бывший СССР

Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню российской певицы

Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню «Миллион алых роз»
Владимир Седов
Владимир Седов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню российской певицы Аллы Пугачевой. Ролик с поздравления опубликован в Telegram-канале главы государства.

На кадрах видно, что премьер министр сидит спиной к монитору, на котором в качестве фоновой заставки изображено множество красных сердечек. Пашинян молча кивает под песню российское певицы «Миллион алых роз», а после складывает ладони в форме сердца.

Видеозапись он сопроводил подписью на армянском языке: «Дорогие женщины, матери, сестры, дочери, доброе утро 8 Марта. Я люблю вас всех, горжусь вами всеми и преклоняюсь перед вами всеми».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил девушек с 8 Марта, посетил сеть быстрого питания «Мак.Бай» и раздал бургеры.

