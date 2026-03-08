Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 8 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко «по-братски» поздравил девушек с 8 Марта

Лукашенко поздравил девушек с 8 Марта и раздал им бургеры
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил девушек с 8 Марта, посетил сеть быстрого питания «Мак.Бай» и раздал им бургеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Бургером Первый поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски», — отмечается в сообщении.

В еще одной публикации Telegram-канала опубликовано фото, где глава государства радостно ведет беседу с журналистами и поварами заведения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Российским лидер подчеркнул, что женщинам подвластно все, они умеют сочетать стойкость и нежность, а стремление женщин создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет идти только вперед. Глава государства также пожелал россиянкам счастья, успехов, здоровья и благополучия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США забеспокоились из-за передачи Россией Ирану разведданных

    Начальник ГРУ заявил о жестком вопросе Киеву после покушения на генерала Алексеева

    Таксистам запретят поднимать цены в снегопад и ураган

    Рабочие обнаружили аудиозапись культовой сказки в самом неожиданном месте

    Пашинян поздравил женщин с 8 Марта под песню российской певицы

    Раскрыта причина переноса неонацистского «Кракена»

    Стало известно о возможном ударе по Ирану новой страной

    В Тегеране пролились нефтяные дожди и предупредили о кислотных

    В нескольких микрорайонах Киева пропал свет

    Лукашенко «по-братски» поздравил девушек с 8 Марта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok