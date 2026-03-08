Лукашенко «по-братски» поздравил девушек с 8 Марта

Лукашенко поздравил девушек с 8 Марта и раздал им бургеры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил девушек с 8 Марта, посетил сеть быстрого питания «Мак.Бай» и раздал им бургеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Бургером Первый поделился с журналистами. Порезал поровну, по-братски», — отмечается в сообщении.

В еще одной публикации Telegram-канала опубликовано фото, где глава государства радостно ведет беседу с журналистами и поварами заведения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Российским лидер подчеркнул, что женщинам подвластно все, они умеют сочетать стойкость и нежность, а стремление женщин создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет идти только вперед. Глава государства также пожелал россиянкам счастья, успехов, здоровья и благополучия.