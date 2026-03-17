Молдавия захотела с помощью союзников вывести войска России из Приднестровья

13:18, 17 марта 2026

Молдавия признала неспособность избавиться от российских миротворцев в ПМР
Алевтина Запольская

Молдавия признала неспособность избавиться от российских миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР). Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на план Кишинева, именуемый «Основные подходы к процессу постепенной реинтеграции Приднестровского региона».

Так, в документе признается, что у властей Молдавии нет инструментов заставить вывести российских миротворцев с левого берега Днестра. При этом, отмечается в документе, Кишинев может обеспечить демократизацию региона через экономическое давление на Тирасполь.

«Единственный путь вывести армию РФ Молдова видит через "сотрудничество с европейскими и трансатлантическими партнерами для демилитаризации региона", а именно "международное давление на Российскую Федерацию"» — говорится в документе. В противовес предлагается осуществить «интернационализацию» и «демилитаризацию» миротворческой миссии.

В документе также раскрывается способ давления Кишинева на Тирасполь. Сообщается, оно будет осуществлено через законодательные нормы о строгом соблюдении национального права на всей территории страны, а также через экономические инструменты.

В январе президент Молдавии Майя Санду объявила, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, при этом намекнув на скорое изменение ситуации. «Это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — рассказала она.

