Под Москвой ребенку сломали палец в детсаду на занятии по музыке

В Наро-Фоминске девочке сломали палец в детсаду на занятии по музыке

В подмосковном Наро-Фоминске девочке сломали палец в детском саду на занятии по музыке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен пояснила, что к ней обратились родители пострадавшего ребенка. Они рассказали, что во время урока игры на фортепиано педагог захлопнула крышку инструмента, не убедившись, что воспитанница убрала руку.

Прокурорская проверка подтвердила этот факт. Руководителю детсада направили представление для устранения нарушений и наказания виновных.

До этого стало известно, что в детсаду № 83 «Зоренька» в Бийске Алтайского края семилетняя девочка лишилась части пальца на руке. Мать пострадавшей подчеркнула, что ребенку во время нахождения в дошкольном учреждении обрубило часть пальца дверью. Россиянка отметила, что пока она добиралась до детсада, никто из воспитателей не вызвал бригаду скорой помощи.