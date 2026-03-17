Подозреваемых в похищении сына украинского криминального авторитета объявили в розыск

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Игоря Комарова

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск пятерых подозреваемых в похищении и убийстве сына украинского криминального авторитета Игоря Комарова. Об этом сообщило издание «Детектив.инфо».

Как отмечает издание, трое из них являются гражданами Украины: Денис Глушко, Роман Мельник и Василий Немеш, один гражданин Казахстана Владислав Аханов и гражданин России Николай Петрик.

Инициалы объявленных в розыск совпадают с теми, которые были обнародованы полицией Бали в отчете о расследовании обстоятельств дела о похищении Комарова.

Ранее на Бали местные жители обнаружили части тела, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Игорю Комарову. Отмечается, что на руке жертвы имеется татуировка, которая может совпадать с описанием ранее похищенного украинца.