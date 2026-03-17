14:47, 17 марта 2026

В Госдуме поддержали идею увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom  

Безусловно, необходимо повышать все социальные выплаты, пособия, компенсационные выплаты, и государство это делает, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также поддержала идею увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

«Сегодня пособие на ребенка при рождении и при усыновлении составляет больше 28 тысяч рублей, если же вопрос стоит об усыновлении инвалида или, допустим, брата с сестрой, то сумма единовременного пособия достигает 217 тысяч рублей», — сообщила парламентарий.

Бессараб отметила, что в этом году все пособия были увеличены на 5,6 процента в соответствии с уровнем инфляции, отраженным Росстатом в официальных данных статистики.

«Что касается именно увеличения практически в 2 раза, очень бы хотелось, и мы все с удовольствием поддержим, если будут найдены деньги. Здесь в любом случае авторы законодательной инициативы должны подготовить финансово-экономическое обоснование и показать с учетом дефицита бюджета, какая статья должна быть снижена по расходам для того, чтобы увеличить именно эту статью, потому что сегодня бюджет сбалансирован», — поделилась спикер.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он указал, что единовременное федеральное пособие при рождении ребенка необходимо увеличить с 28,4 до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и обеспечить более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.

