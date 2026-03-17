В Госдуме поддержали идею увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

Депутат Бессараб поддержала идею увеличить пособие при рождении до 50 тысяч

Безусловно, необходимо повышать все социальные выплаты, пособия, компенсационные выплаты, и государство это делает, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она также поддержала идею увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

«Сегодня пособие на ребенка при рождении и при усыновлении составляет больше 28 тысяч рублей, если же вопрос стоит об усыновлении инвалида или, допустим, брата с сестрой, то сумма единовременного пособия достигает 217 тысяч рублей», — сообщила парламентарий.

Бессараб отметила, что в этом году все пособия были увеличены на 5,6 процента в соответствии с уровнем инфляции, отраженным Росстатом в официальных данных статистики.

«Что касается именно увеличения практически в 2 раза, очень бы хотелось, и мы все с удовольствием поддержим, если будут найдены деньги. Здесь в любом случае авторы законодательной инициативы должны подготовить финансово-экономическое обоснование и показать с учетом дефицита бюджета, какая статья должна быть снижена по расходам для того, чтобы увеличить именно эту статью, потому что сегодня бюджет сбалансирован», — поделилась спикер.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он указал, что единовременное федеральное пособие при рождении ребенка необходимо увеличить с 28,4 до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и обеспечить более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми.