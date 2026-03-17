16:10, 17 марта 2026

Появились подробности обнаружения тела третьего пропавшего под Москвой ребенка

Тело ребенка нашли в десяти километрах от района пропажи в Звенигороде
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Тело третьего пропавшего под Москвой ребенка нашли в десяти километрах от места, где подростки провалились под лед. Об этом сообщает msk1.ru со ссылкой на представителя областного управления Следственного комитета Ольгу Врадий.

«Будут назначены соответствующие экспертизы, с целью установления причины смерти ребенка. Работа криминалистов и следователей продолжается», — сказала она.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По данным следователей, они провалились под лед.

11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело. 17 марта глава Одинцовского подмосковного округа Андрей Иванов сообщил, что в Звенигороде нашли последнюю пропавшую из трех детей.

