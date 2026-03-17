18:29, 17 марта 2026Мир

Представители европейской страны решили не встречать Зеленского у самолета

РИА Новости: Представители Великобритании не встретили Зеленского у самолета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Высокопоставленные представители Великобритании не встретили у самолета украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего в Лондон. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую видеозапись.

Сообщается, что по прибытии главу Украины встретил посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и представитель экипажа воздушного судна. Уточняется, что членов правительства государства не было.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпочитает ненавидеть Россию, а не помогать Ближнему Востоку. По его словам, британский политик объявил о встрече с Владимиром Зеленским в ближайшее время. «Очевидно, что ненавидеть Россию важнее, чем помогать с ситуацией на Ближнем Востоке», — сообщил журналист.

