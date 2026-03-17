Президент Финляндии рассказал о разочаровании из-за Трампа

Президент Финляндии Стубб разочарован количеством внимания Трампа к Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование снижением внимания главы Соединенных Штатов Дональда Трампа к Украине из-за операции в Иране. Он высказался об этом в интервью Bloomberg.

«Я чувствую определенное разочарование и нетерпение по ситуации сейчас, меня это беспокоит», — ответил Стубб на вопрос о том, насколько, по его мнению, американский лидер сосредоточен на поиске решения по Украине в свете событий на Ближнем Востоке.

Как указал финский президент, сейчас есть «два фронта»: Иран, где Штаты активно вовлечены, и Украина, где Вашингтон выступает посредником. «Всякий раз в ситуации, где участвуют американские войска, когда затраты астрономические, я думаю, что внимание больше сосредоточено там, чем на мирном посредничестве. К сожалению», — заявил Стубб.

Ранее президент Финляндии призвал серьезно отнестись к угрозе Трампа о плохом будущем НАТО. Стубб подчеркнул, что страны, которые могут и хотят помочь США, «сделают это и должны это сделать».