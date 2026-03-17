Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 17 марта 2026

Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Операция Израиля и США против Ирана не принесет России ничего хорошего, даже с учетом временного роста цен на нефть и газ, а также возможности ослабления санкционного режима. Таким мнением с подписчиками поделился в своем Telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Он объяснил, что высокие цены на энергоресурсы приведут к замедлению мировой экономики, а это значит, что интерес к остальному российскому экспорту снизится. Особенно негативным фактором бизнесмен считает крепкий рубль, который лишил «главные отрасли российской экономики конкурентоспособности на внешних рынках».

По мнению Дерипаски, единственным выходом для России в этом кризисе станет срочное, в течение четырех-шести месяцев, снижение ключевой ставки до шести процентов и ослабление национальной валюты на четверть, до уровня 105 рублей за доллар. «В противном случае наступим на очередные грабли», — предупредил Дерипаска.

В следующих сообщениях он добавил, что о перспективах российской экономики говорит и растущее стремление населения перекладывать деньги в драгоценные металлы и доступные валюты. Также миллиардер считает, что в скором времени россиян ждет летний отдых на огородах, «как в старые добрые времена», а вот Аргентина и Турция со своими слабыми валютами грядущий кризис пройдут достаточно легко.

Ранее Дерипаска призвал Центробанк и правительство показать хотя бы план по восстановлению темпов роста экономики России, а не только описание мер по борьбе с инфляцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok