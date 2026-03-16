Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 16 марта 2026Экономика

Дерипаска призвал показать план восстановления темпов роста российской экономики

Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Помимо обоснования мер по борьбе с инфляцией хотелось бы увидеть план по восстановлению темпов роста экономики России. Об этом в Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

Комментируя публикацию с критическим комментарием по поводу опубликованной Центробанком (ЦБ) РФ аналитики о последствиях слишком мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), предприниматель призвал ЦБ и кабмин показать план восстановления темпов экономического роста в России «хотя бы до среднемировых значений». Последние, по словам Дерипаски, составляют около четырех процентов в год.

Банк России последовательно отстаивает важность курса, предполагающего не слишком быстрое снижение ставок. «ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне», — говорится в актуальном обзоре финансовых инструментов, представленном регулятором.

Рост экономики РФ, составивший по данным Росстата 4,3 процента, замедлился в 2025-м до 1 процента. Власти в целом считают оправданным такое замедление динамики ВВП на фоне борьбы с высокими темпами роста цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok