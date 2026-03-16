Дерипаска призвал показать план восстановления темпов роста российской экономики

Дерипаска: Нужен план возобновления экономического роста в России хотя бы до 4 %

Помимо обоснования мер по борьбе с инфляцией хотелось бы увидеть план по восстановлению темпов роста экономики России. Об этом в Telegram-канале написал миллиардер Олег Дерипаска.

Комментируя публикацию с критическим комментарием по поводу опубликованной Центробанком (ЦБ) РФ аналитики о последствиях слишком мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), предприниматель призвал ЦБ и кабмин показать план восстановления темпов экономического роста в России «хотя бы до среднемировых значений». Последние, по словам Дерипаски, составляют около четырех процентов в год.

Банк России последовательно отстаивает важность курса, предполагающего не слишком быстрое снижение ставок. «ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне», — говорится в актуальном обзоре финансовых инструментов, представленном регулятором.

Рост экономики РФ, составивший по данным Росстата 4,3 процента, замедлился в 2025-м до 1 процента. Власти в целом считают оправданным такое замедление динамики ВВП на фоне борьбы с высокими темпами роста цен.