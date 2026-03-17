Пьющим в поездах россиянам пригрозили наказанием

Юрист напомнил, что за распитие алкоголя в поезде предусмотрена ответственность

Пьющим в поездах российским путешественникам пригрозили наказанием — юрист напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность. Такое заявление сделал Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Юрист уточнил, что поезда дальнего следования расцениваются судом как общественные места, поэтому распитие алкоголя там запрещено. За это может грозить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. А если же пассажир устраивает беспорядки и мешает другим путешественникам, его высадят с поезда.

Ранее пассажирку поезда Москва — Абакан лишили проезда на полпути из-за дебоша в купе. 31-летняя напившаяся матерщинница возвращалась с работы из Москвы домой.