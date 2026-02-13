Напившуюся матерщинницу высадили из российского поезда на полпути

Жительница Саяногорска распивала спиртные напитки в поезде и лишилась проезда

Пассажирку поезда Москва — Абакан лишили проезда на полпути из-за дебоша в купе. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

31-летняя жительница Саяногорска возвращалась с работы из Москвы домой. По пути женщина распивала спиртные напитки в вагоне-ресторане, затем продолжила выпивать на своем месте. Ее поведение не понравилось попутчикам, которые сделали россиянке замечание. Однако гражданка начала оскорблять их, используя нецензурную брань, а требования проводника проигнорировала.

В итоге работники транспортного состава обратились в пермскую полицию. Во время остановки сотрудники правоохранительных органов высадили напившуюся матерщинницу и доставили ее в дежурную часть.

Уточняется, что женщина не впервые нарушает общественный порядок. В 2025 году она пять раз привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в неположенных местах, в том числе во время проезда в пассажирском поезде. Правонарушительнице назначены новые штрафы.

