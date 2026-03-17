Раскрыта причина разгневанного настроения Трампа

21:36, 17 марта 2026Мир

Грэм: Трамп разгневан из-за нежелания ЕС помочь в вопросе Ормузского пролива
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом, который сильно разгневан. Грэм опубликовал пост в социальной сети Х, в котором назвал причину такого настроения у американского лидера.

Трамп и Грэм подняли тему нежелания европейских союзников предоставлять ресурсы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, несмотря на то, что это приносит Европе гораздо больше пользы нежели Америке.

« Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным», — добавил Грэм.

По словам сенатора, Европейские страны «демонстрируют высокомерие», и думают, что возможное появление у Ирана ядерного вооружения не несет для них серьезной угрозы, а предотвращать эту проблему должны исключительно США.

В завершении Грэм добавил, что такое поведение ЕС может привести к серьезным последствиям не только для них самих, но и для Америки. Кроме того, все это заставляет усомниться в ценности союзнических отношений.

Ранее Дональд Трамп припомнил НАТО помощь с Украиной после отказа в просьбе по Ирану.

