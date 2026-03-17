19:51, 17 марта 2026

Трамп припомнил НАТО помощь с Украиной после отказа в просьбе по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Соединенные Штаты помогли НАТО в конфликте на Украине, но альянс не помог Вашингтону в войне с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, переговоры с его участием транслирует Белый дом.

«Мы помогли с Украиной, но они не помогли нам с Ираном. А они признают, что Иран не должен обладать ядерным оружием», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что администрация экс-президента США Джо Байдена передала Киеву от 350 до 400 миллиардов долларов в виде оружия и денег. По его словам, без этой помощи с Украиной «было бы покончено за один день».

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников США за отказ от участия в военной операции против Ирана. При этом он заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи НАТО, поскольку уже добились значительных успехов в противостоянии с исламской республикой.

