Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

Раскрыты подробности о хищении 460 миллионов рублей у предприятий ОПК

Два арестованных по требованию ФСБ руководителя коммерческих организаций за попытку хищения 460 миллионов рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год подозреваемые вместе с сообщниками обманом обеспечили заключение договоров с предприятиями ОПК. После им были поставлены стройматериалы, электрооборудование на сумму в 460 миллионов рублей.

Оплата поставщикам так и не поступила. Поставленными им оборудованием и материалы бизнесмены распорядились по собственному усмотрению.

Ранее сообщалось, что у подозреваемых в ходе обысков изъяли телефоны и компьютерную технику. По требованию следствия их отправили под арест в СИЗО.