Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:55, 17 марта 2026

Раскрыта утечка военных чертежей российской подлодки «Варшавянка» за границу

Суд РФ дал 3 года инженеру за продажу чертежей подлодки «Варшавянка» за границу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российский суд приговорил инженера к трем годам лишения свободы за незаконную продажу чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка» иностранной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд установил, что утечка технической документации из страны происходила в период с 2021-го по 2022 год. Инженер занимался поиском, сбором и копированием военных чертежей деталей, используемых в дизель-генераторах подлодок. Эту информацию он передавал за границу.

Подсудимый свою вину не признал. Он заявлял, что не знал о действии режима экспортного контроля, считая передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями. Однако, из его переписки следовало, что заказчик требовал «заводские чертежи, без них изготовление невозможно».

Подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок. Их считают самыми малошумными в мире. Они оснащены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».

Ранее сообщалось, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo) российского производства уцелела после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok