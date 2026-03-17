Россиянам перечислили признаки скорой слепоты

Офтальмолог Казанцев: Чтобы избежать слепоты, важно вовремя видеть симптомы

Ухудшение зрения чаще всего происходит вследствие игнорирования тревожных симптомов. Пять главных признаков скорой слепоты в беседе с aif.ru перечислил врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По его словам, серьезность ситуации поможет понять характер симптомов. Так важно обратить внимание на внезапное снижение остроты зрения, а также появление пятен и вспышек перед глазами. Вторым признаком может служить внезапная боль в глазах и боль при движении глазных яблок.

Казанцев заметил, что также важно вовремя связать со зрением участившиеся головные боли — иногда они сопровождаются ощущением давления на глаза. Еще одним тревожным симптомом он назвал обострившуюся светобоязнь и необъяснимую сухость глаз. Последним же признаком для тревоги врач счел непроходящее ощущение дискомфорта в области глаз даже после отдыха.

