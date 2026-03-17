Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 17 марта 2026Россия

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

Адвокат Артякова: Перевод незнакомцу на улице грозит уголовной ответственностью
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: McLittle Stock / Shutterstock / Fotodom

Мошенники на улицах просят перевести им деньги под предлогом болезни ребенка. О риске стать жертвой аферистов в разговоре с «Газетой.ру» предупредила адвокат Марина Артякова.

«Эта мошенническая схема рассчитана на человеческий фактор и чувство сострадания к детям, когда женщина подбегает к вам на улице, объясняет, что ребенку стало плохо, а телефон разрядился и ей срочно нужны деньги на дорогу в больницу, причем нужен именно перевод, а не наличные», — уточнила она. Собеседница издания пояснила, что в случае перевода денег жертва злоумышленника становится участником цепочки хищения средств. Это может грозить уголовной ответственностью.

Адвокат посоветовала, что в таком случае следует предложить конкретную помощь: вызвать полицию или скорую, заказать такси или купить лекарства. Если ребенку требуется помощь, родитель согласится, в то время как мошенница откажется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok