Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

Адвокат Артякова: Перевод незнакомцу на улице грозит уголовной ответственностью

Мошенники на улицах просят перевести им деньги под предлогом болезни ребенка. О риске стать жертвой аферистов в разговоре с «Газетой.ру» предупредила адвокат Марина Артякова.

«Эта мошенническая схема рассчитана на человеческий фактор и чувство сострадания к детям, когда женщина подбегает к вам на улице, объясняет, что ребенку стало плохо, а телефон разрядился и ей срочно нужны деньги на дорогу в больницу, причем нужен именно перевод, а не наличные», — уточнила она. Собеседница издания пояснила, что в случае перевода денег жертва злоумышленника становится участником цепочки хищения средств. Это может грозить уголовной ответственностью.

Адвокат посоветовала, что в таком случае следует предложить конкретную помощь: вызвать полицию или скорую, заказать такси или купить лекарства. Если ребенку требуется помощь, родитель согласится, в то время как мошенница откажется.