Россиянам рассказали про зарплатные махинации работодателей

Российские работодатели зачастую маскируют недостаточно высокие зарплаты сотрудников предложениями различных «бонусов» вроде бесплатного кофе и печенья, частичной оплаты полиса ДМС. Не вестись на подобные уловки граждан призвала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. Ее слова приводит ТАСС.
Такого рода бонусы являются во многом мнимыми, пояснила аналитик. Подобным образом работодатели экономят на зарплатах персонала, реальная же польза от этих «плюшек» — небольшая. На деле это является маскировкой нежелания начальства платить достойный оклад сотрудникам, констатировала Семеренко.
На этом фоне она рекомендовала россиянам обращать внимание на такие уловки еще на этапе собеседования. Первым тревожным сигналом, отметила эксперт, могут стать такие фразы, как «у нас классный молодой коллектив», «мы как семья», «у нас бесплатные печеньки и кофе» и т.д. Бесплатный кофе никак не поможет оплатить ипотеку или компенсировать другие важные затраты. С учетом этого аналитик посоветовала гражданам заранее переводить любые нематериальные бонусы в денежный эквивалент и задавать работодателю прямые вопросы перед официальным трудоустройством.
Ранее еще об одной уловке начальников компаний россиян предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. На фоне роста издержек, пояснил он, руководители отечественных предприятий в последнее время стали все чаще прибегать к так называемой «тактической нищете». Такая тактика позволяет им отказываться от повышения окладов из-за якобы «отсутствия денег», хотя в реальности финансовое положение подобных организаций может быть вполне надежным.