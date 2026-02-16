Реклама

12:09, 16 февраля 2026

Российские компании стали прибегать к «тактической нищете»

Аналитик Щербаченко: Фирмы оправдывают отказ от повышения выплат нехваткой денег
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В российской деловой среде начал набирать обороты термин «тактическая нищета», когда руководители компании оправдывают отказ от повышения выплат сотрудникам нехваткой денег. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, его слова приводит «Газета.Ru».

Подобную тактику начальники компаний также используют, когда хотят понизить оклады сотрудникам, пояснил аналитик. При этом речь может идти не только о фиксированной зарплате, но и премиях и других стимулирующих выплатах. Таким образом руководители предприятий экономят денежные средства на фоне роста издержек.

С учетом этого Щербаченко посоветовал россиянам внимательно прочитать трудовой договор, прежде чем подписывать его. Если в нем отсутствует четкий порядок выплат (включая их критерии), предупредил эксперт, следует убедить представителей компании внести эти положения в письменной форме. «Это нужно, чтобы потом не спорить, что имелось в виду», — констатировал он.

Еще одним популярным инструментом экономии российских компаний в последнее время стал перевод сотрудников на режим неполного рабочего времени. Подобным образом, объясняют аналитики, руководители фирм стремятся избежать внушительных затрат на увольнение части персонала. Только на одном сотруднике при таком раскладе компания сможет сэкономить в бюджете почти 300 тысяч рублей, отмечал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

