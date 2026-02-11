Названа причина расцвета неполной занятости в России

«Известия»: Компании используют частичную занятость как инструмент экономии

Руководители российских компаний все чаще используют неполную занятость в качестве инструмента экономии на фоне продолжающегося роста издержек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Такая схема позволяет руководителям отечественных фирм избегать затрат на увольнения сотрудников и сохранять кадровый резерв для будущих заказов. Наиболее активно подобный формат используется в гостинично-ресторанном бизнесе, обрабатывающей промышленности (включая автопром) и строительном секторе, отметили аналитики.

Перевод сотрудников на режим неполного рабочего времени, пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, помогает компаниям экономить значительные суммы. Так, напомнил он, максимальные затраты при сокращении составляют три средних месячных оклада сотрудника. В результате при зарплате работника примерно в 100 тысяч рублей руководство компании сможет сохранить в бюджете почти 300 тысяч.

О расцвете в России неполной занятости ранее сообщили аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В июле-сентябре 2025 года, отметили они, число подобного рода работников в стране достигло исторического максимума и увеличилось на 610 тысяч человек. Инструмент перевода сотрудников на неполный рабочий день использовался руководителями компаний в восемь раз чаще, чем в тот же период прошлого года. В результате к началу октября в России число сотрудников с неполной занятостью достигло 5,5 миллиона человек.