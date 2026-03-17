Россиянки назвали жалобы мужчины на жизнь «ред-флагом» на первом свидании

Россияне назвали главные «ред-флаги» на первом свидании. Таким исследованием с «Лентой.ру» поделился сервис знакомств «Мамба».

По данным аналитиков, большинство пользователей чувствуют, что на первом свидании их проверяют — так считают 64 процента мужчин и 50 процентов женщин. Так, женщин больше всего раздражают постоянные жалобы на жизнь — на это обращают внимание 63 процента респонденток.

У мужчин же главный триггер связан с деньгами: 63 процента считают тревожным сигналом, если девушка говорит, что мужчина должен полностью ее обеспечивать или брать на себя все расходы. Также многим не нравятся разговоры о бывших с обвинениями (35 мужчин и 51 женщин), ситуации, когда человек говорит только о себе и не задает вопросов (20 и 32), а еще чрезмерный «допрос» на свидании (26 и 23).

При этом выяснилось, что разговор на встрече обычно начинается с простых тем: о хобби и интересах спрашивают 24 процента мужчин и 29 процентов женщин, почти столько же обсуждают планы — карьеру, жилье и мечты (23 мужчин и 29 женщин).

Однако некоторые темы люди считают слишком личными для первого свидания. Чаще всего это касается денег: обсуждать доходы не готовы 59 процентов мужчин и 70 процентов женщин. Кроме того, о количестве бывших партнеров или подробностях расставаний предпочли бы не говорить 45 процентов мужчин и 65 процентов женщин.

Согласно опросу, самым важным показателем прошедшего свидания остается атмосфера общения: для 56 процентов мужчин и 53 процентов женщин решающим фактором становится то, насколько легко и комфортно складывается разговор. Женщины обращают внимание и на совпадение жизненных ценностей, а среди личных качеств чаще всего россияне называют искренность и честность (34 мужчин и 22 женщин), а также воспитание и уважительное отношение (30 мужчин и 35 женщин).

Помимо этого, почти четверть пользователей стараются узнать о потенциальном партнере как можно больше заранее, они просматривают соцсети, фотографии, подписки, иногда ищут упоминания в интернете, чтобы понять образ жизни человека и его интересы. Еще около четверти ограничиваются быстрым просмотром профиля.

