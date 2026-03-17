Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

На Шри-Ланке начался хаос из-за нового запрета на получение топлива без QR-кодов — туристы выстраиваются в огромные очереди на заправках. Об этом рассказал РИА Новости российский путешественник.

Так, согласно новым ограничениям, топливо на АЗС выдают под QR-кодам, однако туристам никто не объяснил, где их взять. «Было очень неприятно, когда мы подъехали на мотоцикле с пустым баком, отстояли очередь, и нам не хотели наливать бензин, хотя мы туристы», — рассказал застрявший в курортной стране из-за кризиса в Персидском заливе отдыхающий.

По его словам, владелец арендованного байка пообещал ему код лишь через несколько дней.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилета из Шри-Ланки в другие страны поднялась до 800 тысяч рублей. Россиянин должен был вылетать с острова до Дубая, а уже оттуда — до Москвы, но первый рейс отменили.