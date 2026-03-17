Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:17, 17 марта 2026

Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

На Шри-Ланке начался хаос из-за получения топлива по QR-кодам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom  

На Шри-Ланке начался хаос из-за нового запрета на получение топлива без QR-кодов — туристы выстраиваются в огромные очереди на заправках. Об этом рассказал РИА Новости российский путешественник.

Так, согласно новым ограничениям, топливо на АЗС выдают под QR-кодам, однако туристам никто не объяснил, где их взять. «Было очень неприятно, когда мы подъехали на мотоцикле с пустым баком, отстояли очередь, и нам не хотели наливать бензин, хотя мы туристы», — рассказал застрявший в курортной стране из-за кризиса в Персидском заливе отдыхающий.

По его словам, владелец арендованного байка пообещал ему код лишь через несколько дней.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилета из Шри-Ланки в другие страны поднялась до 800 тысяч рублей. Россиянин должен был вылетать с острова до Дубая, а уже оттуда — до Москвы, но первый рейс отменили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok