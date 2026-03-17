10:14, 17 марта 2026

Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

23 процента россиянок выбирают отели без кухни, чтобы не готовить в отпуске
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске — 23 процента выбирают отели без кухни, чтобы отдохнуть от бытовых обязанностей. Таковы данные исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 35 процентов соотечественниц отметили, что наличие кухни во время путешествия для них не принципиально, а 25 — что чувствуют себя комфортнее, если кухня все же есть «на всякий случай». Тем временем 17 процентов респонденток рассказали, что предпочитают отели или апартаменты с кухней, чтобы иметь возможность готовить даже во время отдыха.

«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
«Дофаминщицы, нарциссихи и красный флаг». Почему в России мужчины осуждают женщин за частые путешествия и что за этим стоит?
12 марта 2026

«Для женщин путешествие — это не только повод перезагрузиться эмоционально, но также и временно отказаться от своих бытовых привычек», — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

В источнике также указано, что мужчины, наоборот, чаще предпочитают размещение с кухней по рациональным причинам: контроль бюджета, привычный режим питания, спортивная диета или путешествия с семьей, где самостоятельная готовка помогает сэкономить.

Ранее аналитики сервиса выяснили, что почти каждая третья беременная россиянка предпочитает не отказывать себе в путешествиях за границу. 20 процентов участниц опроса признались, что летали за рубеж во время вынашивания ребенка.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

    Все новости
