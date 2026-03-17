23 процента россиянок выбирают отели без кухни, чтобы не готовить в отпуске

Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске — 23 процента выбирают отели без кухни, чтобы отдохнуть от бытовых обязанностей. Таковы данные исследования сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 35 процентов соотечественниц отметили, что наличие кухни во время путешествия для них не принципиально, а 25 — что чувствуют себя комфортнее, если кухня все же есть «на всякий случай». Тем временем 17 процентов респонденток рассказали, что предпочитают отели или апартаменты с кухней, чтобы иметь возможность готовить даже во время отдыха.

«Для женщин путешествие — это не только повод перезагрузиться эмоционально, но также и временно отказаться от своих бытовых привычек», — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

В источнике также указано, что мужчины, наоборот, чаще предпочитают размещение с кухней по рациональным причинам: контроль бюджета, привычный режим питания, спортивная диета или путешествия с семьей, где самостоятельная готовка помогает сэкономить.

Ранее аналитики сервиса выяснили, что почти каждая третья беременная россиянка предпочитает не отказывать себе в путешествиях за границу. 20 процентов участниц опроса признались, что летали за рубеж во время вынашивания ребенка.

