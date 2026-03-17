Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:56, 17 марта 2026Авто

Российская автомобильная марка остановила продажи одной модели

В России снят с производства электромобиль Evolute i-Jet
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

У россиян больше нет возможности приобрести электромобиль Evolute i-Jet. Страница с ценами на эту модель исчезла с официального сайта бренда, пишет Telegram-канал «Китайские автомобили». Директор по связи с общественностью марки Evolute Елизавета Хмелева объяснила причину сворачивания продаж электрокара.

По ее словам, это связано с пересмотром производственной стратегии. «Мы сейчас приостановили сборку этой модели, так как наш фокус — на доступные и массовые модели Evolute (I-Space и I-Joy), конвейер сейчас занят ими. По поводу будущего этой модели пока не могу дать точный ответ. Вероятно, что из-за новых ставок утильсбора производство автомобилей такой мощности может быть не востребовано на рынке», — заявила Хмелева. Ссылаясь на данные аналитиков, она отметила, что в России сейчас высокий спрос на гибридные версии, а не на чистые электрокары.

Evolute i-Jet появился в продаже весной 2024 года. Стартовая стоимость новинки на тот момент составляла 6,92 миллиона рублей без учета специальных предложений. К началу 2026 года модель подешевела до 5,27 миллиона.

Ранее стало известно, сколько моделей китайских марок покинули российский рынок с начала 2026 года. Но есть и обратная тенденция. За первые два месяца этого года в России появилось 16 новых моделей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok