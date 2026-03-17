11:27, 17 марта 2026

Названо число покинувших российский рынок китайских моделей

РИА Новости: Из России ушли девять китайских моделей с начала 2026 года
Марина Аверкина

Фото: Franchesko Mirroni / Shutterstock / Fotodom

С 1 января 2026 года автомобильный рынок России сократился на девять моделей китайских брендов. Среди них марки Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour. Такие данные приводят эксперты РИА Новости.

С начала года и до середины марта из цифровых каталогов и прайс-листов официальных дистрибьюторов исчезли две модели Chery — Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max. Кроме того, покупатели больше не найдут паркетники Bestune T77 и Т55, кроссоверы Baic X35 и X7, Jetour X50 и X70 и компактный GAC GS3.

При этом есть и обратная тенденция. Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что за первые два месяца этого года российский рынок пополнился 16-ю новыми моделями.

Ранее стало известно, что доля отечественных машин впервые за три года превысила объем китайских в России. По итогам февраля 2026 года продажи новых легковых автомобилей отечественных брендов достигли 31,6 тысячи единиц.

