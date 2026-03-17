10:49, 17 марта 2026Авто

Доля отечественных машин впервые за три года превысила объем китайских в России

Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На российском автомобильном рынке зафиксировано важное событие. По итогам февраля 2026 года объем реализации новых легковых машин отечественных брендов в России достиг 31,6 тысячи единиц. Это значит, что российские марки впервые с марта 2023 года заняли лидирующую позицию на рынке, обойдя китайских производителей, сообщает «Автостат».

Аналитики напомнили, что последний раз подобное соотношение фиксировалось в феврале 2023 года, после чего на протяжении почти трех лет ежемесячное первенство удерживали производители из КНР. Их результат в феврале текущего года составил 31,1 тысячи автомобилей.

Причина, повлиявшая на изменение позиций производителей, по мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, кроется в появлении на рынке новых отечественных брендов, модели которых представляют собой локализованные версии китайских машин. Некоторые из этих марок сразу закрепились в верхней части рейтинга. В качестве примера эксперт приводит бренд Tenet, который вошел в тройку лидеров, тогда как Chery покинул первую десятку. По словам аналитика, есть все предпосылки для дальнейшего увеличения доли новых российских автопроизводителей.

Суммарная доля отечественных и китайских марок по итогам февраля составила 78,3 процента от общего объема реализованных новых легковых машин. Третью позицию заняли японские бренды с показателем 7,9 процента, четвертую — белорусские (5,9 процента). Замыкают пятерку лидеров немецкие производители (4,4 процента).

Ранее стало известно, что в России больше не продается самый востребованный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max.

