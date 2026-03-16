Chery снял с продажи в России самый востребованный кроссовер

Популярный Chery Tiggo 7 Pro Max больше недоступен к покупке для россиян

К покупке в России больше недоступен самый востребованный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max. На официальном сайте исчезла страница модели, пишет Telegram-канал «Китайские автомобили».

По данным источника, в онлайн-каталоге для заказа доступны только два автомобиля.

Что стало причиной отказа от реализации машины в России, официально не сообщалось. Но дилеры бренда еще имеют запас в несколько сотен автомобилей в разных версиях, что следует из предложений в классифайдах.

Последняя линейка комплектаций включала четыре варианта. Переднеприводные модификации Active и Prime оценивались в 2,61 миллиона и 2,765 миллиона рублей соответственно. Полноприводные Prime и Ultra стоили 2,95 и 3,24 миллиона рублей. Все они оснащались бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,6 литра, развивающим мощность 150 лошадиных сил. В паре с ним работала семиступенчатая роботизированная коробка передач.

