Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:40, 16 марта 2026Авто

Chery снял с продажи в России самый востребованный кроссовер

Популярный Chery Tiggo 7 Pro Max больше недоступен к покупке для россиян
Марина Аверкина

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К покупке в России больше недоступен самый востребованный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max. На официальном сайте исчезла страница модели, пишет Telegram-канал «Китайские автомобили».

По данным источника, в онлайн-каталоге для заказа доступны только два автомобиля.

Что стало причиной отказа от реализации машины в России, официально не сообщалось. Но дилеры бренда еще имеют запас в несколько сотен автомобилей в разных версиях, что следует из предложений в классифайдах.

Последняя линейка комплектаций включала четыре варианта. Переднеприводные модификации Active и Prime оценивались в 2,61 миллиона и 2,765 миллиона рублей соответственно. Полноприводные Prime и Ultra стоили 2,95 и 3,24 миллиона рублей. Все они оснащались бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,6 литра, развивающим мощность 150 лошадиных сил. В паре с ним работала семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Ранее стало известно, что московские автовладельцы неожиданно столкнулись с дефицитом пунктов мойки машин. В столице функционирует около шести тысяч автомоек различных типов и форматов обслуживания, но этого не хвататет для обслуживания нескольких миллионов легковых автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok