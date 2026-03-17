09:44, 17 марта 2026Россия

Российский генерал назвал возможную причину затягивания конфликта с Украиной

Ивлев заявил, что Киев может иметь долю от прибыли оружейных компаний Запада
Майя Назарова

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал возможную причину затягивания конфликта с Украиной. Российский парламентарий заявил, что Киев может иметь долю от прибыли оружейных компаний Запада, передает ТАСС.

По мнению Ивлева, чем дольше будет длиться военная операция, тем больше средств удастся получить противнику.

Депутат отметил, что даже при возобновлении переговоров с Москвой киевский режим использует западное оружие, от которого также способен получать «откаты» благодаря заказам. Как утверждает парламентарий, украинская сторона продолжает выступать против мирного урегулирования и намерена дальше вести свою риторику по ведению боевых действий «до последнего украинца».

До этого президент Украины Владимир Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса. Политик утверждает, что это «чушь собачья».

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

    Все новости
