Ивлев заявил, что Киев может иметь долю от прибыли оружейных компаний Запада

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал возможную причину затягивания конфликта с Украиной. Российский парламентарий заявил, что Киев может иметь долю от прибыли оружейных компаний Запада, передает ТАСС.

По мнению Ивлева, чем дольше будет длиться военная операция, тем больше средств удастся получить противнику.

Депутат отметил, что даже при возобновлении переговоров с Москвой киевский режим использует западное оружие, от которого также способен получать «откаты» благодаря заказам. Как утверждает парламентарий, украинская сторона продолжает выступать против мирного урегулирования и намерена дальше вести свою риторику по ведению боевых действий «до последнего украинца».

До этого президент Украины Владимир Зеленский грубо ответил на предложение вывести войска из Донбасса. Политик утверждает, что это «чушь собачья».