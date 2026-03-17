Самолет часами кружил над российским городом и сел в другом месте для дозаправки

Самолет часами кружил над Краснодаром из-за угрозы атаки БПЛА и сел в Грозном

Самолет часами кружил над Краснодаром из-за угрозы атаки БПЛА и сел в другом месте для дозаправки. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что борт из Москвы должен был приземлиться в Краснодаре еще в 13:00 17 марта, но в итоге из-за действовавших в аэропорту ограничений на прием самолетов кружил в небе несколько часов. В итоге в 16:30 стало известно, что лайнер сел в Грозном для дозаправки.

«Никакой информации пассажирам не предоставляют о дальнейшем пути следования самолета», — рассказали пассажиры. Известно, что время прилета в Краснодар перенесли на 16:00.

Ранее россияне застряли на 12 часов в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер». Уточнялось, что пассажиры прошли в салон самолета, а позже их подняли с мест и отправили обратно в зал ожидания, где аннулировали билеты.