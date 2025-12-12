Реклама

14:16, 12 декабря 2025

Россияне застряли на 12 часов в аэропорту российского города из-за плана «Ковер»

Mash: Россияне застряли на 12 часов в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер»
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские туристы застряли более чем на 12 часов в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел около 3:30 12 декабря. Сообщается, что пассажиры сначала прошли в салон самолета, а позже их подняли с мест и отправили обратно в зал ожидания. Среди них были и те, кто ждал своего рейса в аэропорту российского города с 11:00.

Уже в воздушной гавани сотрудники неназванной авиакомпании аннулировали посадочные талоны россиян, однако не объяснили их дальнейшие действия. О переносе рейса на дневное время 12 декабря туристы узнали позже из сообщений от авиаперевозчика.

Ранее около двух сотен российских пассажиров, прилетевших из Египта, застряли в аэропорту Санкт-Петербурга из-за беспилотников. Шесть часов путешественники провели на борту самолета, а затем еще четыре часа прождали багаж внутри авиагавани.

