18:21, 17 марта 2026Культура

Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

Дима Билан заявил, что не хочет портить жизнь своей сестре помощью в продвижении
Андрей Шеньшаков

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Младшая сестра Димы Билана Анна попросила артиста перестать помогать ей с продвижением в шоу-бизнесе. Об этом сам певец рассказал в интервью «Газете.Ru».

Победитель «Евровидения» признался, что не помогает родственнице с карьерой на сцене, так как не хочет «портить ей жизнь».

«Она ищет, протаптывает собственную дорогу. Если позвонит, что-то попросит, обязательно ей помогу. До определенного возраста я ее вел, сейчас не хочу портить ей жизнь. И она с этим согласна, она инициатор этого», — сообщил Билан.

Ранее Билан рассказал, что влюблен. Музыкант подчеркнул, что он не разбрасывается чувствами, поэтому, если влюбляется, то всерьез и надолго.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Внучка экс-президента Узбекистана появилась на подиуме

    Израильские туристы подрались с активистами и оскорбили полицию в Бразилии

    Появилась версия о случившемся с изрезанным 12-летним школьником в Подмосковье

    Бывший глава Минстроя российского региона задержан

    Трамп объявил об уничтожении вооруженных сил Ирана

    Власти отреагировали на ситуацию с выгнанными на улицу помогающими бойцам СВО россиянками

    Курсы доллара и евро выросли

    Мужчина восемь лет проходил с 12-сантиметровой железной палочкой в горле

    Трамп разгневался на союзников США

    Все новости
