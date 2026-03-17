Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

Дима Билан заявил, что не хочет портить жизнь своей сестре помощью в продвижении

Младшая сестра Димы Билана Анна попросила артиста перестать помогать ей с продвижением в шоу-бизнесе. Об этом сам певец рассказал в интервью «Газете.Ru».

Победитель «Евровидения» признался, что не помогает родственнице с карьерой на сцене, так как не хочет «портить ей жизнь».

«Она ищет, протаптывает собственную дорогу. Если позвонит, что-то попросит, обязательно ей помогу. До определенного возраста я ее вел, сейчас не хочу портить ей жизнь. И она с этим согласна, она инициатор этого», — сообщил Билан.

Ранее Билан рассказал, что влюблен. Музыкант подчеркнул, что он не разбрасывается чувствами, поэтому, если влюбляется, то всерьез и надолго.