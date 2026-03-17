Стало известно о борьбе иранских властей с протестными настроениями

09:36, 17 марта 2026

WSJ: Иранские власти на фоне войны с США начали кампанию по подавлению протестов
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иранские власти на фоне войны с США развернули новую кампанию по подавлению протестных настроений, арестовывая лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иностранными организациями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Несмотря на то, что иранские силы безопасности подверглись массированным атакам со стороны США и Израиля, а в результате бомбардировок были разрушены штаб-квартиры и командные пункты иранской полиции, военизированного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ополчения «Басидж», иранцы утверждают, что власти продолжают контролировать улицы.

Командующий иранской полицией Ахмад-Реза Радан заявил государственному телевидению, что по меньшей мере 500 человек были арестованы с начала войны по обвинениям, в том числе в передаче информации международным СМИ или вражеским силам с целью оказания им помощи в идентификации военных целей.

«Система очень четко дает понять, что любое инакомыслие или мобилизация на народном уровне недопустимы. Иран переживает экзистенциальный кризис, и я думаю, совершенно очевидно, что они будут использовать любые средства для подавления внутренней угрозы», — заявила директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House Санам Вакиль.

Ранее стало известно, что оппозиционно настроенные иранцы перестали поддерживать удары США по их стране. Отмечается, что масштабные бомбардировки, разрушение инфраструктуры и многочисленные жертвы среди мирных жителей изменили их отношение к происходящему.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

