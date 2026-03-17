10:41, 17 марта 2026

Стало известно о новом кризисе в отношениях США и ЕС

Politico: ЕС и США оказались на грани глубокого кризиса из-за Ормузского пролива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Отношения Европейского союза (ЕС) и США снова оказались на грани глубокого кризиса из-за разногласий по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Этот разрыв кажется еще более значительным, чем когда-либо, теперь, когда европейские министры отклонили призыв президента США Дональда Трампа о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива», — говорится в материале.

По данным издания, главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе 16 марта почти единогласно выступили против просьбы президента США Дональда об оказании помощи с обеспечением безопасности пролива. При этом официального голосования проведено не было.

Общая позиция европейских стран заключалась в том, что они не хотят подвергать свои корабли и войска опасности, если США сами не желают этого делать.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пригрозил НАТО, что для будущего альянса будет «очень плохо», если союзники не откликнутся на его призыв.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

