Стало известно о состоянии пострадавших при ракетном ударе по российскому городу

Минздрав: 5 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску в тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску находятся в тяжелом состоянии. Об этом стало известно из сообщения министерства здравоохранения, передает РИА Новости.

Всего на данный момент 24 жителя российского города находятся в больнице. Большинство из них в состоянии средней и легкой степени тяжести.

«Состояние еще пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным, в результате нанесенного ракетного удара 47 человек получили ранения, еще восемь спасти не удалось.