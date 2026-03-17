Стало известно о важной просьбе Катара к США

NYT: Катар запросил у США дополнительные перехватчики для ПВО

Катар запросил у США дополнительные перехватчики для систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В первые дни после начала конфликта страны Персидского залива быстро столкнулись с реальностью сокращения запасов перехватчиков, необходимых для отражения ракетных и беспилотных атак (...). Катар запросил у США дополнительную помощь», — передает издание слова источников.

Однако бывший сотрудник американского оборонного ведомства Элизабет Дент указала, что истребители-перехватчики являются «ограниченным ресурсом», несмотря на планы США увеличить их выпуск. Она добавила, что многие страны мира получили разрешение на их получение, но сталкиваются с проблемой задержки производства, особенно после конфликта на Украине, создавшего острую необходимость в них.

16 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп своими заявлениями разбил надежды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что Вашингтон во время конфликта на Ближнем Востоке заинтересуется разработками Киева и в ответ продолжит поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на их дефицит.