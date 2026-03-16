На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

«Страна.ua»: Трамп разбил главные надежды Зеленского в связи с войной в Иране

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями разбил две главные надежды украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Он перебил две главные надежды Киева в связи с войной в Иране «Страна.ua»

Первой надеждой Украины было то, что США во время конфликта на Ближнем Востоке заинтересуются украинскими разработками и в ответ продолжат поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на их дефицит.

Вторая надежда Киева заключалась в том, что операция против Ирана отвлечет внимание главы Белого дома и он перестанет давить на Зеленского для выполнения условий завершения конфликта на Украине, согласованных в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса.

Трамп резко ответил на предложение Зеленского о помощи на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке, заявил Трамп.

Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский Дональд Трамп президент США

Украинский лидер ранее говорил, что США попросили у Украины помощи в борьбе с иранскими дронами. По его словам, Киев получил запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности в вопросах борьбы с беспилотниками.

Зеленский также сообщил, что Киев уже отправил экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока.

Трамп в очередной раз потребовал от Зеленского пойти на сделку

Накануне американский лидер очередной раз потребовал от Зеленского пойти на сделку, обвинив его в препятствовании урегулированию.

Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что [президент России Владимир] Путин готов заключить сделку. С Зеленским намного труднее заключить сделку Дональд Трамп президент США

В начале марта Трамп уже говорил, что Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.

