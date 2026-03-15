На Украине заявили о разбитых надеждах Зеленского после слов Трампа

«Страна.ua»: Трамп своими заявлениями разбил две главные надежды Зеленского

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями разбил две главные надежды украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Он перебил две главные надежды Киева в связи с войной в Иране», — говорится в сообщении.

Первой надеждой Украины было то, что США во время конфликта на Ближнем Востоке заинтересуются украинскими разработками и в ответ продолжат поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, несмотря на их дефицит.

Вторая надежда Киева заключалась в том, что операция против Ирана отвлечет внимание главы Белого дома и он перестанет давить на Зеленского для выполнения условий завершения конфликта на Украине, согласованных в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.