13:04, 17 марта 2026Бывший СССР

Токаев связал новую Конституцию с законами кочевников

Токаев: Новая Конституция продолжает традиции законов Великой степи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kazakh Presidential Press Service / Handout / Reuters

Новая Конституция Казахстана продолжает традиции кочевников и законов Великой степи. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба.

«Этот документ продолжает традиции законов Великой степи, демонстрируя неразрывную историческую связь и преемственность поколений», — рассказал Токаев.

Он добавил, что новый документ пропитан духом патриотизма, героизма и традиций, унаследованных жителями республики от предков.

Ранее стало известно, что Токаев утвердил новую Конституцию республики. Он также объявил 1 июля датой, когда Конституция официально вступит в силу.

