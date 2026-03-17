16:55, 17 марта 2026

В Чистой Слободе пожаловались на грязный воздух

В новосибирской Чистой Слободе пожаловались на грязный воздух и невыносимую вонь
Полина Кислицына (Редактор)

В одном из районов Новосибирска пожаловались на невыносимую вонь. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о микрорайоне Чистая Слобода. По словам местных жителей, с 2022 года они регулярно страдают от едкого запаха жженого пластика и шлейфа из частиц сгоревшей органики. Помимо этого, зимой на снегу и стеклах появляется черный осадок. Из-за загрязнения у людей появляется першение в горле, кашель, головная боль, изжога и тошнота.

Новосибирцы винят в проблеме предприятие, расположенное у Толмачевского шоссе. Еще в 2023 году в местном Минприроды обнаружили нарушения у нескольких заводов и обязали их снизить выбросы опасных веществ, однако ситуация с тех пор не изменилась, многочисленные обращения не приносят результата.

Недавно жители Чистой Слободы написали в администрацию с предложением переименовать район в «Грязную Слободу», чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме.

Ранее в марте сообщалось, что Заветы Ильича в Хабаровском крае окутал едкий смог.

