В ДНР рассказали о рассечении группировки ВСУ у Константиновки

Кимаковский: ВС РФ рассекли ВСУ и нарушили логистику у Константиновки

Подразделения российских военных рассекли группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки и нарушили логистику украинских подразделений. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мы пошли в сторону Алексеево-Дружковки, огибая город как бы с запада, с юга был удар, и рассекли группировку противника, снабжение группировки противника в Долгой Балке», — рассказал Кимаковский.

Он добавил, что в районе Константиновки российские силы подорвали две дамбы, что значительно ухудшило логистику украинских войск на этом направлении.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои с ВСУ идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».