13:48, 17 марта 2026

В ДНР рассказали о рассечении группировки ВСУ у Константиновки

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения российских военных рассекли группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки и нарушили логистику украинских подразделений. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Мы пошли в сторону Алексеево-Дружковки, огибая город как бы с запада, с юга был удар, и рассекли группировку противника, снабжение группировки противника в Долгой Балке», — рассказал Кимаковский.

Он добавил, что в районе Константиновки российские силы подорвали две дамбы, что значительно ухудшило логистику украинских войск на этом направлении.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои с ВСУ идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».

    Последние новости

    В Израиле заявили об уничтожении серого кардинала Ирана. В это же время в его соцсетях появилась новая публикация

    Россиян призвали воздержаться от частых больничных

    Дерипаска описал проблемы российской экономики из-за конфликта в Иране

    Нефтяной порт в ОАЭ приостановил работу после атаки

    В Европе призвали США успокоиться

    Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

    Россияне оценили состояние дорог весной

    Пол самолета с 240 пассажирами на борту начал вибрировать в небе

    В России резко упало число выданных автокредитов

    США и Израилю обещана очень жестокая и серьезная месть

    Все новости
