20:20, 16 марта 2026Россия

Глава Генштаба назвал зону СВО с наиболее упорными боями

Герасимов: Наиболее упорные бои с ВСУ идут в зоне ответственности «Центра»
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наиболее упорные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

16 марта он проверил ход выполнения задач группировки «Юг»

«Наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск "Центр"», — сказал военнослужащий.

До этого Герасимов заявил, что ВС России контролируют больше 60 процентов города Константиновка в Донецкой народной республике. Он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка, также развивается наступление российских войск.

