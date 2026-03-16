Глава Генштаба ВС России проверил ход выполнения задач группировки «Юг»

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС РФ) Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировки «Юг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями южной группировки войск», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева. Помимо того, ему представили доклады о выполнении боевых задач другие должностные лица.
Ранее Герасимов в ходе инспектирования группировки войск «Центр» предложил уточнить порядок действий на днепропетровском направлении.