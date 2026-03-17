21:25, 17 марта 2026Экономика

В Госдуме объяснили необходимость видеофиксации всех сделок с жильем

Депутат Кошелев: Видеофиксация «дисциплинирует» участников сделок с жильем
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Обязательная видеофиксация всех сделок с недвижимостью «дисциплинирует» всех участников процесса. Преимущества инициативы назвал ее автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, видеофиксация сможет стать одним из элементов, способных, с одной стороны, «подстраховать» человека, чтобы сделка не была расторгнута, и расторгнуть ее, если участник процесса находится под влиянием мошенников. Он добавил, что она послужит стимулом для всех сторон соблюдать закон, а также поможет правоохранительным органам и судам принимать обоснованные решения в случае возникновения спорной ситуации.

«Чтобы тот же самый нотариус не мог себе позволить, видя там человека, допустим, в каком-то странном состоянии, и провести эту сделку. И защита идет как с одной, так и с другой стороны, то есть любая там видеофиксация — она дисциплинирует всех тех людей, которые задействованы в сделке. И в случае возникновения либо с одной, либо с другой стороны спорных вещей всегда для правоохранительных органов и судов есть материал, чтобы принять справедливое решение», — заключил Кошелев.

Ранее россиянам назвали способы защититься от мошенников при покупке жилья.

