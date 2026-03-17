02:33, 17 марта 2026Мир

Иран заявил о готовности воевать с США «столько, сколько потребуется»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Essam al-Sudani / Reuters

Иран готов воевать с США «столько, сколько потребуется». Так о сроках конфликта высказался представитель руководства МИД Ирана, передает телеканал Ash-Sharq.

«Иран готов воевать столько, сколько потребуется. И в настоящее время Тегеран не сосредоточен на дипломатическом решении», — сообщил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал условие прекращения войны с США. «Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем», — написал он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Президент Финляндии прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

    Военные возможности Ирана восхитили президента Финляндии

    В Иране высказались о сроках войны с США

    Девушка указала потенциальной свекрови на «запретную территорию» и нарвалась на критику

    Командир ВСУ стал угрожать солдату за просьбу его накормить

    США потребовали от президента Кубы уйти в отставку

    Трамп восхитился убитым иранским генералом

    Генерал США оконфузился в Киеве и потерял секретные материалы

    Иран атаковал авиабазу США в Катаре

    Все новости
