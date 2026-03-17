В Кремле отреагировали на массированные атаки ВСУ на регионы России

На массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России отреагировали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Как уточнил официальный представитель Кремля, безопасность российских регионов обеспечивают российские военные.
«Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и продолжают выполнять цели, а также обеспечивать безопасность российских регионов», — обозначил Песков.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ почти в четыре раза увеличили в 2025 году число атак на инфраструктуру России.