16:05, 17 марта 2026Авто

В мессенджерах выявили новую мошенническую схему при покупке автомобиля

Депутат Немкин раскрыл детали многоступенчатого обмана при онлайн-покупке машины
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России появилась очередная мошенническая схема, применяемая в мессенджерах при онлайн-покупке автомобиля. Об этом RT рассказал член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам парламентария, преступники воссоздают всю процедуру дистанционной покупки машины, начиная с якобы консультации менеджера и заканчивая подделкой документов. «Фактически мы видим гибрид фишинга и социальной инженерии, замаскированный под обычную сделку», — объясняет он.

Потенциальному покупателю направляется ссылка якобы для перехода в чат автосалона, где с ним взаимодействуют несколько персонажей — продавец, менеджер по сделке, специалист по логистике и даже «представители государственных структур». Такой «серьезный» подход должен вызвать у человека доверие и понимание, что все происходящее законно и надежно. На самом деле, объясняет Немкин, все происходит по прописанному сценарию. Главная часть схемы — многоуровневая система платежей.

Медкомиссия для получения прав. Как водителям получить медсправку в 2026 году: список врачей, документы, цена
Штрафы за пересечение сплошной линии разметки в 2026 году: сумма, лишение прав, как оспорить
«В отличие от классических схем с разовой предоплатой, здесь жертву постепенно вовлекают в процесс, запрашивая деньги под разными предлогами: бронь автомобиля, доставка, таможенное оформление, проблемы на границе, регистрация. Каждая новая сумма выглядит логичным продолжением предыдущего этапа, что существенно снижает вероятность того, что человек вовремя распознает обман», — объясняет депутат.

Кроме того, аферисты постоянно упоминают названия известных автомобильных брендов — для придания правдоподобности своим действиям. Что должно насторожить потенциальных покупателей, так это тот факт, что все действия — от обсуждения условий до передачи банковских реквизитов — происходят за пределами официальных интернет-ресурсов и верифицированных торговых площадок. Это значительно осложняет любые попытки последующего расследования.

Покупателя постоянно убеждают, что процесс находится на финишной прямой и отказ от дальнейших выплат обернется безвозвратной потерей уже вложенных средств.

Ранее Госдума приняла поправки в законодательство, меняющие порядок привлечения автомобилистов к ответственности за отсутствие страхового полиса. Согласно новым нормам, штраф за езду без ОСАГО будет назначаться не чаще одного раза в сутки.

