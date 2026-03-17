Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:31, 17 марта 2026

Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

Ольга Коровина
Владимир Путин и Жан-Клод ван Дамм. Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Актер Жан-Клод Ван Дамм, известный по культовым боевикам 80-х и 90-х, рассказал об общении с президентом России Владимиром Путиным. Его комментарий передает издание South China Morning Post (SCMP).

Во время открытия собственной художественной выставки в Гонконге артист назвал российского лидера «хорошим другом». По словам Ван Дамма, Путин объяснил его международную известность тем, что «действия говорят громче слов». Актер подчеркнул, что такое мнение президент озвучил во время одной из бесед, состоявшихся до начала специальной военной операции и «возникновения проблем между Америкой, Россией и Китаем».

В апреле 2025 года Ван Дамм обратился к Владимиру Путину, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Он также вспомнил о своей встрече с президентом, которая состоялась в 2010 году в Сочи, куда актер приехал на Открытый чемпионат Европы по боям без правил. По его словам, во время прогулки с российским лидером он своим ботинком случайно задел ботинок Путина. После чего Путин сделал это в ответ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok